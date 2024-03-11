سياسة
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وزارة الصحة في غزة: 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر صحي في شمال قطاع غزة سيبدؤون شهر رمضان دون وجبات سحور أو إفطار.
وزارة الصحة في غزة: 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع
وزارة الصحة في غزة: 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع / صورة: UNICEF
11 مارس 2024

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 2000 كادر صحي في شمال قطاع غزة سيبدؤون شهر رمضان دون وجبات سحور أو إفطار.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان: "الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه".

وأضاف: "الطواقم الطبية شمال غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام".

وتابع: "أكثر من 2000 كادر صحي شمال غزة سيبدؤون رمضان بلا وجبات سحور أو إ فطار".

وطالب المؤسسات الدولية والإغاثية "بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها".

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وسط مساعي عربية ودولية لإقرار وقف إطلاق نار في أقرب وقت.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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