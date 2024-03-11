سياسة
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في الطرقات وبجانب الأنقاض.. أهل غزة يؤدون أول صلاة تراويح
في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتدمير المساجد، أدى أعداد محدودة من الفلسطينيين أول صلاة تراويح لشهر رمضان هذا العام.
في الطرقات وبجانب الأنقاض.. أهل غزة يؤدون أول صلاة تراويح
أهل غزة يؤدون أول صلاة تراويح لشهر رمضان هذا العام / Others
11 مارس 2024

في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتدمير المساجد، أدى أعداد محدودة من الفلسطينيين أول صلاة تراويح لشهر رمضان هذا العام.

ولم تشهد معظم مناطق غزة صلاة التراويح في المساجد، إلا أن هناك أماكن قليلة شهدت أداء الصلاة بأعداد محدودة، بعكس الأوضاع السابقة حيث كانت المساجد والساحات العامة تعج بالمصلين.

وشهدت شوارع وأماكن عامة في بلدة جباليا شمالي القطاع، أداء الصلاة لكن بأعداد محدودة، خشية من استهداف إسرائيلي.

وفي مدينة رفح، جرى رصد أيضا أعداد قليلة من السكان بجانب أنقاض المنازل والطرقات والمساجد يصلون صلاة التراويح.

وخلال الصلاة، تضرع المصلون إلى الله أن ينهي العدوان على القطاع، وأن يشفي الجرحى ويحمي الأبرياء، ويجلب السلام والاستقرار إلى غزة.

ومساء الأحد، أعلنت السعودية ومصر و10 دول عربية من بينها فلسطين، أن الاثنين سيكون غرة شهر رمضان، بينما حددت سلطنة عمان والأردن والمغرب، الثلاثاء، بداية للشهر الكريم.

ويأتي شهر رمضان هذا العام، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وسط مساعي عربية ودولية لإقرار وقف إطلاق نار في أقرب وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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