سياسة
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حرائق وفيضانات وجفاف.. تحذيرات من أوضاع كارثية في أوروبا بسبب مخاطر المناخ
حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة الاثنين من أن أوروبا قد تواجه أوضاعا "كارثية" إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجا.
حرائق وفيضانات وجفاف.. تحذيرات من أوضاع كارثية في أوروبا بسبب مخاطر المناخ
تحذيرات من أوضاع كارثية في أوروبا بسبب مخاطر المناخ / صورة: AFP
11 مارس 2024

حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، صباح الاثنين، من أن أوروبا قد تواجه أوضاعا "كارثية" إذا لم تقيّم المخاطر المناخية التي تواجهها والتي بلغ كثير منها بالفعل مستوى حرجا.

وكتبت الوكالة في بيان قدمت فيه أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".

وشددت مديرة الوكالة لينا يلا-مونونين خلال مؤتمر صحفي على أن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".

تسرد الدراسة 36 من المخاطر المناخية الرئيسية لأوروبا، ويتطلب 21 منها إجراءات فورية وثمانية تتطلب استجابة طارئة. وأول هذه المخاطر يتمثل في تلك المرتبطة بالنُظم البيئية، خصوصا منها البحرية والساحلية.

وبالنسبة الى الوكالة، فإن الأولوية هي أن تعترف الحكومات الأوروبية وشعوبها بالإجماع بالمخاطر وأن توافق على بذل مزيد من الجهد وبسرعة أكبر. وقالت يلا-مونونين "علينا فعل المزيد واعتماد سياسات أقوى".

لكن الوكالة أقرت في الوقت نفسه بـ"تقدم كبير" أُحرز لناحية "فهم المخاطر المناخية (...) والاستعداد لهذه المخاطر".

واستنادا الى الوكالة فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك الواقعة في جنوب أوروبا، والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع.

وشددت الوكالة على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا أو حرائق الغابات في السويد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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