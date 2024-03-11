أعلنت 17 دولة عربية، الاثنين، غرّة شهر رمضان، فيما حددت 4 دول (سلطنة عمان، والأردن، والمغرب، وليبيا) الثلاثاء، بدايةً للشهر المبارك، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك حسب تصريحات مصادر رسمية في تلك البلدان بشأن نتائج استطلاع هلال شهر رمضان.

الاثنين غُرّة شهر رمضان

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، نقلاً عن بيان الديوان الملكي بأن "المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين، الموافق 11 مارس/آذار 2024، هو غرّة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ".

كما أعلن اليمن والإمارات وقطر والكويت والبحرين، رؤية هلال شهر رمضان، وبداية الشهر (الاثنين)، حسب بيان لوزارة الأوقاف اليمنية ووكالات الأنباء في تلك البلدان الخليجية.

وحدّد لبنان ومصر فلسطين، الاثنين، أيضاً بداية شهر رمضان، وفق بيانات منفصلة، لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ومفتي الديار المصرية شوقي علام، ومفتي فلسطين الشيخ محمد حسين.

وسيحل أول يوم في رمضان، الاثنين، في كل من السودان والعراق وسوريا، وفق بيانات منفصلة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، وديوان الوقف السني بالعراق، ووزارة أوقاف النظام السوري.

كما أعلن الصومال والجزائر وتونس وجيبوتي وموريتانيا، الاثنين، أول أيام رمضان، حسب لجنة مراقبة الأهِلّة في نواكشوط، ووكالة الأنباء الجزائرية، ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، و"الأوقاف" الجيبوتية والصومالية.

الثلاثاء غرّة شهر رمضان

فيما أعلن الأردن والمغرب وليبيا وسلطنة عمان، الثلاثاء، بداية الشهر الفضيل، وفق بيانات منفصلة نقلها مفتي عام الأردن أحمد الحسنات، و"الأوقاف" المغربية، ودار الإفتاء الليبية، ووكالة الأنباء العمانية.

ولم يصدر عن جزر القمر، إعلاناً رسمياً بعد بشأن نتائج استطلاع شهر رمضان.

فلسطين "تستقبل الحرب"

يأتي شهر رمضان هذا العام في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووسط مساعٍ عربية ودولية لإقرار هدنة في أقرب وقت.

ومساء الأحد، قال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية منعت مئات المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى، واعتدت على عدد منهم بالضرب في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

وقال الشهود إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية منعت دخول مئات المصلين، الذين حاولوا العبور من عدة أبواب للمسجد الأقصى، ولم تسمح إلا لمَن هم فوق سنّ الـ40 والنساء.

ولم يشهد معظم مناطق قطاع غزة صلاة التراويح في المساجد، إلا أن هناك أماكن قليلة شهدت أداء الصلاة بأعداد محدودة، بعكس الأوضاع السابقة، إذ كانت المساجد والساحات العامة تعجّ بالمصلين.

وأوضحوا أن هناك شوارع وأماكن عامة في بلدة جباليا شمالي القطاع شهدت أداء الصلاة لكن بأعداد محدودة، خشية استهداف إسرائيلي.

وفي مدينة رفح، رُصدت أيضاً أعداد قليلة من السكان إلى جانب أنقاض المنازل والطرقات والمساجد يصلّون صلاة التراويح.

ومتطرقاً إلى الأوضاع في فلسطين، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة: "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات".

وأكد العاهل السعودي "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة".

كما دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، لأهل غزة بأن "يرفع الله الظلم عنهم ويخفف من معاناتهم"، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، وفق منشور عبر حسابه بمنصة إكس.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاقتحام والاعتقال بالضفة، مخلفاً 425 شهيداً ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ونحو 7500 أسير، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".