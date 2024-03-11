انتهت، الأحد، المنافسة الشرسة بين أبرز صناع الأفلام وأشهرهم في الكوكب، وحظي حفل الأوسكار السادس والتسعين بمشاهدات مليارية، فيما كانت غزة حاضرة بقوة في الحفل في قلب لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وفاز فيلم "Oppenheimer" بجائزة أفضل فيلم، كما حصد مخرجه الأمريكي البريطاني كريستوفر نولان، جائزة الإخراج، فيما تُوج الأيرلندي كيليان مورفي بجائزة أفضل ممثل، بالإضافة إلى الأمريكي روبرت داوني جونيور الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد.

ووصل صوت غزة إلى العالم كله عبر "دبابيس" صغيرة صُبغت باللون الأحمر، وحملت رسالة للضمير العالمي من أجل وقف الحرب على غزة، ووضعَها نجوم الحفل على صدورهم.

ومع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، ردد المئات من المحتجين المناصرين لفلسطين والذين يعتريهم الغضب جراء الحرب في غزة هتافات مناهضة للحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأبطؤوا حركة المرور في الشوارع المحيطة بمسرح دولبي في هوليوود بمقاطعة لوس أنجلوس.

وكُتب على إحدى اللافتات: "في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل".

وحصد الفيلم البريطاني "Zone of Interest"، (منطقة الاهتمام)، جائزة الأوسكار هذا العام لأفضل فيلم روائي أجنبي، وهو يتناول "الهولوكوست"، (المحرقة اليهودية)، خلال الحقبة النازية في ألمانيا.

ويحكي الفيلم قصة ضابط ألماني وعائلته التي تعيش إلى جوار معسكر الاعتقال (أوشفيتز) في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وخلال كلمة ألقاها بعد تلقيه الجائزة، ندّد مخرج الفيلم جوناثان غليزر، بـ"التجرد من الإنسانية"، بسبب الضحايا الفلسطينيين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المخرج اليهودي جوناثان غليزر، إن "الاحتلال (الإسرائيلي) اختطف المحرقة، وتسبب في قتل كثير من الأبرياء" في غزة.

وحصد الفيلم جائزة كبرى أيضاً في مهرجان "كان" السينمائي لعام 2023، لكنه ترشح أيضاً لجائزة الأوسكار 2024 لأفضل فيلم وأفضل مخرج.

في غضون ذلك، ارتدَت المغنية الأمريكية وكاتبة الأغاني بيلي إيليش، والمخرجة والكاتبة الأمريكية آفا دوفيرناي، والممثل الأمريكي مارك رافالو، والممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رامي يوسف الذي حصد فيلمه "Poor Things" جائزة أفضل ممثلة، التي ذهبت إلى إيما ستون، على السجادة الحمراء قبل الحفل، "ندعو جميعاً إلى وقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً: "نريد حقاً العدالة والسلام الدائمَين للشعب الفلسطيني".

وتابع: "نريد حقاً أن نقول: دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك كثير مما تجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراءها هي عندما لا تكون تحت حملة قصف جارية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".