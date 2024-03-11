سياسة
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"علمُنا أصفر وأزرق".. كييف تنتقد دعوة بابا الفاتيكان للاستسلام أمام روسيا
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعوة بابا الفاتيكان فرانسيس لكييف إلى رفع الراية البيضاء في حربها ضد روسيا.
"علمُنا أصفر وأزرق".. كييف تنتقد دعوة بابا الفاتيكان للاستسلام أمام روسيا
فولوديمير زيلينسكي التقى البابا فرانسيس في الفاتيكان مايو 2023 / صورة: Reuters
11 مارس 2024

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، دعوة بابا الفاتيكان فرانسيس، لكييف إلى رفع الراية البيضاء في حربها ضد روسيا، داعياً الفاتيكان إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي ودعم أوكرانيا وشعبها في كفاحهم العادل من أجل البقاء.

وقال كوليبا في منشور على منصة إكس، الأحد: "علمُنا أصفر وأزرق، ومِن أجله نعيش ونموت. ولن نرفع أي أعلام أخرى أبداً".

والسبت، قال البابا فرانسيس إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

من جانبه، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، دعوة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى التفاوض مع روسيا ووصفَها بأنها "وساطة افتراضية" من بُعد.

ولم يشر زيلينسكي في خطابه المسائي المصوَّر، مباشرةً إلى البابا أو تصريحه، لكنه قال إن أفكار البابا لا علاقة لها بجهود الشخصيات الدينية في أوكرانيا لمساعدة البلاد.

وقال زيلينسكي: "إنهم يدعموننا بالصلاة وبمناقشاتهم وبالأفعال... هذا حقاً ما يجب على الكنيسة فعله تجاه الناس".

وأضاف: "(لكن) ليس على بُعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، تجري وساطة افتراضية بين شخص يريد أن يعيش وآخر يريد أن يدمِّرك".

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف لن تستسلم أبداً، وذلك رداً على دعوة البابا فرانسيس لأوكرانيا إلى إبداء "شجاعة الراية البيضاء" والتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا.

وأدلى البابا فرانسيس بهذا التصريح في مقابلة نُشر مقتطف من نصها السبت. وردَّ البابا على سؤال للمحاوِر استخدم فيه تعبير "الراية البيضاء" بالقول: "أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض".

وقال كوليبا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن القوي في أي نزاع "يقف إلى جانب الخير بدلاً من محاولة وضع (الطرفين) على قدم المساواة وتسمية ذلك (مفاوضات)".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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