سياسة
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للمرة السابعة.. الإمارات ومصر تنفذان إنزالاً جوياً للمساعدات في غزة
أعلنت الإمارات ومصر تنفيذ سابع إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة ضمن عملية مشتركة بدأت في 29 فبراير/شباط الماضي، فيما تعيش غزة نقصاً حادّاً في الغذاء جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتخللها ممارسات تجويع.
للمرة السابعة.. الإمارات ومصر تنفذان إنزالاً جوياً للمساعدات في غزة
مساعدات عبر الجو إلى قطاع غزة / صورة: AA
11 مارس 2024

أعلنت الإمارات ومصر الأحد، تنفيذ سابع إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة ضمن عملية مشتركة بدأت في 29 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالإمارات في بيان، "تنفيذ عملية الإسقاط السابعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية الإماراتية والمصرية على شمال غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب".

ونفذت عملية الإسقاط السابعة على شمال غزة "طواقم مشتركة من البلدين، عبر طائرات حملت على متنها عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية و الطبية"، وفق البيان ذاته.

بذلك يصل إجمالي المساعدات التي أُسقِطَت منذ انطلاق تلك العملية المعروفة باسم "طيور الخير"، في 29 فبراير/شباط الماضي، التي تستمر لأسابيع، "311 طنّاً من المساعدات الإنسانية و الإغاثية"، بحسب البيان ذاته.

تأتي "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم/3" التي انطلقت منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بناء على توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

في سياق متصل أعلن الجيش المصري الأحد في بيان، تنفيذ "عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة (لم تسمِّها) عدداً من الطلعات الإغاثية".

وأوضح أن تلك العملية "ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة"، بلا تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن ذلك جاء "تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري من مطار العريش (شرقيّ مصر) ضمن الجسر الجوي المصري-الإماراتي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمساعدات على شمال غزة".

​​​​​​​وجراء حرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبرتشرين أول الماضي، وقيود إسرائيلية متزامنة، يواجه سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة، في ظل شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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