منذ فجر أول أيام شهر رمضان المبارك، تستمر تصعيدات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشنّ الاحتلال عمليات دهم واعتقالات وتنكيل بحق الفلسطينيين.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الاثنين أن سلطات الاحتلال اعتقلت في الساعات الماضية 25 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7530 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين 25 مواطناً على الأقلّ من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات في محافظات رام الله (وسط) وقلقيلية وسلفيت (شمال) وبيت لحم (جنوب).

وأضاف البيان أنه بذلك "يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 7530"، منهم من أُفرِجَ عنه، وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال.

وداهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيمها ومدينة نابلس بالضفة واعتقل عدداً من الفلسطينيين واشتبك مع مقاومين آخرين.

كما داهم جيش الاحتلال رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ومخيم بلاطة (شمال)، ومخيم نور شمس (شمال) وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب).

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة، استخدمت فيها القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضحوا أن اشتباكاً مسلحاً وقع بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمخيم، بلا إشارة إلى وقوع إصابات.

ووفق الشهود، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خلال المداهمات عدداً من الفلسطينيين.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس قرب المدينة.

وجرفت قوة إسرائيلية معززة بأكثر من 25 آلية و4 جرافات شوارع ودمرت بنى تحتية وسُمع صوت تفجيرات خلال العملية التي استغرقت عدة ساعات.

وفي رام الله داهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي البالوع، واعتقل مواطناً، اندلعت على الأثر مواجهات مع الفلسطينيين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة قلقيلية داهم خلالها منازل فلسطينية واعتقل مواطنين اثنين على الأقلّ.

وبيّن شهود عيان أن اشتباكات مسلحة وقعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين، مواطناً من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

تشديدات وتضييقات في القدس

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال "عاقت الأحد دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى وعاقت وصولهم إليه، إذ فرضت قيوداً على دخول الشبان للأقصى لأداء التراويح، وسُمح بدخول النساء من سن 40".

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على المصلين الذين منعتهم الدخول عند باب المجلس، أحد أبواب الأقصى.

وقبل أيام، رفض نتنياهو توصية من بن غفير بعدم السماح لسكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى على الإطلاق خلال رمضان، مع السماح للفلسطينيين في أراضي الـ48 بالدخول من سن 70 فأكثر.

ويقول الفلسطينيون: "إن إسرائيل تعمل على تهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، ويتمسكون بالمدينة عاصمةً لدولتهم، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة في 1967 ولا بضمها إليها في 1981".

ويحلّ شهر رمضان هذا العام في ظلّ عدوان مدمّر يشنّه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلّف عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.