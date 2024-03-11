سياسة
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"للمساعدة على الموت".. ماكرون يؤيد تشريع قانون يتعلق بإنهاء الحياة
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تأييده تشريعاً جديداً يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفها بـ"المساعدة على الموت"، قائلاً إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو/أيار المقبل.
"للمساعدة على الموت".. ماكرون يؤيد تشريع قانون يتعلق بإنهاء الحياة
إيمانويل ماكرون يعلن تأييده تشريعاً جديداً يتعلق بإنهاء الحياة لدى الفرنسيين / صورة: Reuters
11 مارس 2024

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، لأول مرة تأييده تشريعاً جديداً يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفها بـ"المساعدة على الموت"، قائلاً إنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو/أيار المقبل.

وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات، لكنَّ فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.

وفي مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الفرنسية، قال ماكرون إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم "القتل الرحيم" أو "المساعدة على الانتحار"، وإنما "المساعدة على الموت".

وأضاف: "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مساراً غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".

وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط، على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.

وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار، والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط، ​​مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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