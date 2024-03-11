دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان.

ونشر شولتس مقطع فيديو باللغات الألمانية والتركية والعربية على منصة إكس بمناسبة بداية شهر رمضان، أشار فيه إلى أنه متأكد من أن غالبية إسرائيل والفلسطينيين يريدون السلام.

وقال شولتس: "إن إحدى الخطوات التي سيجري اتخاذها في هذا الاتجاه ستكون وقف إطلاق نار طويل الأمد، ويفضّل أن يكون ذلك خلال شهر رمضان. ومن شأن وقف إطلاق النار هذا أن يسمح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف: "رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) وأنا وكثير آخرون نعمل بجد من أجل هذا".

وهنأ شولتس جميع المسلمين بحلول شهر رمضان، وقال: "يبدأ شهر رمضان، وهو وقت خاص للمسلمين للانغلاق على أنفسهم والتأمل".

وتابع: "كل مساء، تجتمع العائلات لتناول الإفطار، وكثير منهم يفتحون منازلهم للضيوف ويدعون الأصدقاء والمعارف.. أعتقد أن هذه لفتة جميلة للتعايش السلمي والتضامن، وأشعر دائماً بأنها مميزة عندما تتاح لي الفرصة لحضور إحدى وجبات الإفطار هذه".

وأشار شولتس إلى أن رمضان هو أيضاً فترة يجري فيها التفكير في أولئك الذين يتعرضون للحرب والعنف، وأكد أن مشاعره مع المسلمين، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وفي إشارة إلى أن كثيراً من الأشخاص لديهم أصدقاء وعائلة في الشرق الأوسط يشعرون بالقلق بشأنهم، قال شولتس: "أنت لست وحدك في حزنك. يشعر كثير من الناس في ألمانيا بقلق عميق ويشاركونهم آلامهم بشأن مصير القتلى والجرحى ومعاناة الأبرياء في غزة".

وشدد المستشار الألماني على أنه يجب على إسرائيل التزام قواعد القانون الدولي وعدم الإضرار بالمدنيين.

وفيما يتعلق بالمسلمين في ألمانيا القلقين بشأن الاندماج في بداية شهر رمضان، قال شولتس: "بعد أنباء عن خطط ترحيل عنصرية من المتطرفين اليمينيين، ما زلت أسمع أسئلة قلقة حول المستقبل. هذه حالة محبطة. أعتقد أن إجابتنا عن هذا يجب أن تكون واضحة جداً (بصفتنا دولة لن نسمح بالتقسيم)".

ولفت إلى أن جميع المواطنين، سواء كانوا من أصول مهاجرة أم لا، ينتمون إلى ألمانيا، مؤكداً أن المسلمين ينتمون إلى ألمانيا، تماماً مثل اليهود والمسيحيين، وكذلك المنتمين إلى الديانات الأخرى ووجهات النظر العالمية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.