سياسة
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كاميرون يصف إسرائيل بـ"القوة المحتلّة" ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية بغزة
وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بأنها "قوة محتلة" في غزة، وشدد أمام الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على ضرورة تحقيق هدنة فورية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كاميرون يصف إسرائيل بـ"القوة المحتلّة" ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية بغزة
كاميرون خلال مباحثاته مع بيني غانتس بالعاصمة لندن / Others
11 مارس 2024

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل بأنها "قوة محتلة" في غزة، مؤكدا أنه ضغط على تل أبيب لأجل السماح بتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصَر الذي يعاني دمار الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال كاميرون إنه أبلغ عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حين لقائهما الأربعاء الماضي في العاصمة لندن، أن "المملكة المتحدة تدعم حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن باعتبارها القوة المحتلة في غزة فإنها تتحمل مسؤولية قانونية لضمان توفير المساعدات للمدنيين".

ونبَّه وزير الخارجية البريطاني غانتس إلى "الخطوات التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها لزيادة المساعدات لقطاع غزة"، وإلى أنه "لا تَحسُّن حتى الآن في غزة، وهذا يجب أن يتغير بهدنة إنسانية فورية وتوسيع المساعدات".

ووصف كاميرون المحادثات التي جمعته بغانتس بأنها "صعبة ولكنها ضرورية"، وعبّر خلالها عن قلق لندن العميق بشأن احتمال شن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

أما بيني غانتس فقال في حسابه على منصة "إكس" إنه أنهى سلسلة من اللقاءات السياسية في العاصمة لندن، مضيفاً أنه شدّد للمسؤولين البريطانيين على أهمية استمرار الضغوط الدولية على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين لديها في غزة.

يأتي ذلك في ظلّ حرب مدمّرة تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدّى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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