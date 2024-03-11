سياسة
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"قمة تاريخية جديدة".. بتكوين تكسر حاجز 71 ألف دولار
كسر سعر عملة بتكوين حاجز 71 ألف دولار مسجلة قمة تاريخية جديدة مع ارتفاع الطلب على العملات المشفرة مدفوعاً بالتفاؤل حول خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.
"قمة تاريخية جديدة".. بتكوين تكسر حاجز 71 ألف دولار
"قمة تاريخية جديدة".. بتكوين تكسر حاجز 71 ألف دولار / صورة: TRT عربي / صورة: TRTعربي
11 مارس 2024

بلغ سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين BTC مستوى قياسياً جديداً تجاوز 71 ألف دولار الاثنين مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ووصل سعر بتكوين إلى 71,432 دولار في منصات تداول العملات الرقمية بعد ظهر الاثنين، مسجلة ارتفاعاً بنحو 70% هذا العام.

ساهم في هذا الارتفاع أنباء تفيد بأن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قالت إنها ستسمح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

يأتي ذلك بعد أن أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر هذا العام لصناديق استثمار مرتبطة بالسعر الفوري لبتكوين، مما دفع عدداً من المستثمرين الكبار إلى االمجازفة بالاستثمار في العملة المشفرة الاشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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