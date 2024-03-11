سياسة
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أبرز الداعمين لفلسطين.. الناشط الأمريكي شون كينغ يعتنق الإسلام مع زوجته
يعد شون كينغ كاتباً وناشطاً أمريكياً ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، خصص كينغ منشوراته لمشاركة الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
أبرز الداعمين لفلسطين.. الناشط الأمريكي شون كينغ يعتنق الإسلام مع زوجته
الناشط الأمريكي شون كينغ من الأصوات البارزة الداعمة لفلسطين / صورة: الصفحة الرسمية لـShaun King / Others
11 مارس 2024

أعلن الناشط الأمريكي شون كينغ، وزوجته اعتناقهما الإسلام، اليوم (الاثنين)، مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك في العالمين العربي والإسلامي.

وظهر كينغ وزوجته في مقطع فيديو نشره على فيسبوك وهما ينطقان الشهادة التي لقَّنها لهما إمام مسلم، وأرفق ذلك بمنشور تحدث فيه عن اعتناقه الإسلام، مساء الأحد، تزامناً مع بداية شهر الصيام.

وقال كينغ في منشوره: "عدت أنا وزوجتي للتوّ إلى المنزل بعد صلاة العشاء في مسجدنا في منطقة دالاس بولاية تكساس حيث نطقنا مع بعض الشهادة واعتنقنا الإسلام لبدء شهر رمضان، لقد كان يوماً جميلاً وقوياً وذا معنى بالنسبة لنا ولن ننساه أبداً".

وأضاف: "سأصلّي من أجلكم، وأطلب منك الاستمرار في الصلاة من أجلنا، سنبدأ الصيام هذا الصباح مع أكثر من مليار مسلم حول العالم"، في إشارة لبدء صيام اليوم الأول من رمضان.

وعمّا يحصل في قطاع غزة، قال كينغ: "قلبي مع أصدقائي الأعزاء في غزة، وأنا فخور بأننا تمكنّا من تقديم وجبات طعام الليلة لآلاف العائلات من شمال غزة إلى جنوبها وسنفعل ذلك كل يوم من أيام شهر رمضان".

وشون كينغ كاتب وناشط أمريكي ومن الأصوات البارزة الداعمة للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خصص كينغ منشوراته لمشاركة الفظائع التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، والمطالبة بوقف حرب الإبادة، وتحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال.

كان كينغ قد أعلن أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أنّ مجموعة ميتا الأمريكية عطلت حسابه على إنستغرام بسبب منشوراته الداعمة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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