سياسة
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اشتية: يمكن إيصال مساعدات غزة في ساعات عبر المعابر البرية بدل البحر
أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، أنه يمكن إيصال المساعدات إلى غزة عبر خمسة معابر خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر.
اشتية: يمكن إيصال مساعدات غزة في ساعات عبر المعابر البرية بدل البحر
رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية في اجتماع وزاري سابق / صورة: AA
11 مارس 2024

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، الاثنين، إنه يمكن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر.

وأضاف اشتية، في كلمة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة: "تتواصل جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع ضد أهلنا في قطاع غزة، وهي أكثر ما تكون قتلاً وتجويعاً وتشريداً وقهراً".

وتابع: "تشتدّ وطأة التجويع الذي لا يعالَج فقط بإسقاط الوجبات، بعضها يسقط في البحر، والآخر يتحول إلى أداة لقتل الجوعى بسبب أخطاء في الإنزال".

وشدد على أن "الحل الأسهل والأكرم للجوعى هو وقف الجريمة أولاً وإيصال المساعدات عبر المعابر والمواني بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".

وتابع: "إذا كان الهدف تقديم المساعدات، فإن هناك خمسة معابر توصّل إلى غزة، يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات، بدل الانتظار لثلاثة أيام في البحر".

ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عربية مثل مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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