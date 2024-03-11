شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على وجوب معالجة مشكلة التضليل الإعلامي، مضيفاً أنها اكتسبت بُعداً بات يهدد الأمن والسلام العالميين.

جاء ذلك خلال تقييم قدّمه لمنصة الأخبار الرقمية "Fokusplus" بشأن مكافحة أنشطة التضليل المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على غزة وضغوط تل أبيب على وسائل الإعلام الغربية.

وقال ألطون إن معالجة مشكلة التضليل الإعلامي تأتي من خلال تعاون دولي شامل وليس من خلال اتخاذ كل دولة تدابيرها على حدة.

ولفت إلى أن مهمة مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة دائرة الاتصال، ليست مقتصرة على الداخل التركي، بل لها أبعاد إقليمية ودولية.

وتابع: "على سبيل المثال، تحاول إسرائيل تبرير المجازر التي ارتكبتها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول واستقطاب الرأي العام الدولي، من خلال التضليل والمعلومات الكاذبة".

وأردف: "لكننا واجهنا عاصفة الأكاذيب التي فجّرتها إسرائيل. لقد كشفنا عمّا يقرب من 200 محاولة تضليل خطيرة، من خلال نشرات فلسطين الخاصة التي نشرناها".

وأوضح أن كل الأكاذيب الإسرائيلية التي كُشفت من خلال مركز التضليل الإعلامي، عُرضت أمام الرأي العام الدولي وباتت بمثابة مرجع لمحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية.

وأشار ألطون إلى أن إسرائيل تنفّذ نشاطاً ممنهجاً في التضليل الإعلامي منذ بداية هجماتها على قطاع غزة. وأكد أنها تحاول طمس ممارساتها واحتلالها الأراضي الفلسطينية من خلال التضليل، مبيناً ًأن التهديدات الهجينة والمعلومات المضللة الصادرة من إسرائيل تستهدف الرأي العام العالمي.

واستطرد: "من الضروري أن نرى أن تبنّي المؤسسات الإعلامية الغربية للرواية الإسرائيلية يقضي على استقلالية وحيادية تلك المؤسسات".

وأضاف: "اليوم وصل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في غزة إلى 30 ألفاً، لكن لا يجري الحديث عن هؤلاء بقدر ما يجري الحديث عن معلومات مضلِّلة مثل (الأطفال مقطوعي الرأس) رغم أن هذه الأخبار اتضح فيما بعد أنها كاذبة".

وأشاد ألطون بعمل وكالة الأناضول وقناة TRT اللتين تسعيان لكشف مجريات الأحداث في غزة ونقل الحقائق للرأي العام العالمي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنية التحتية ومجاعة في عدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".