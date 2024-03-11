أعلن حزب الله اللبناني، الاثنين، استهدافه ثكنة "كيلع" في منطقة الجولان السوري المحتلة ‏وموقع جل العلام، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه مناطق جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه نفَّذ هجوماً جوياً بـ"أربع مُسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، أصابت أهدافها بدقة".

ولفت الحزب في بيان آخر إلى أن عناصره "استهدفوا ‏موقع جل العلام (قبالة بلدة اللبونة جنوب لبنان) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرةً".‏‏

وأفاد بأن مقاتليه استهدفوا تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين "في تلة الطيحات (قبالة بلدة ميس الجبل اللبنانية) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن تلة حمامص (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وأن الطيران الحربي شن غارة على منزل ببلدة الجبين، دون الإعلان عن ضحايا.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن مقاتلاته قصفت موقعين عسكريين لحزب الله في منطقتَي الجبين والطيبة جنوبي لبنان.

في غضون ذلك، قال الحزب إن أحد عناصره قُتل في المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 240 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى الحزب في بيان مقتضب علي محمد زين "بلال"، من مواليد عام 1991 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، "الذي ارتقى على طريق القدس".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحرب إسرائيلية مدمِّرة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ الثامن من الشهر نفسه.

وجراء هذه المواجهات، قُتل 240 عنصراً من حزب الله، و11 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و12 من حماس، بالإضافة إلى 47 مدنياً لبنانياً وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، فيما قُتل 6 مدنيين إسرائيليين و11 جندياً.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً ومجاعة بدأت في حصد أرواح أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويُصر الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة الحرب رغم مثوله للمرة الأولى منذ قيام إسرائيل عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.