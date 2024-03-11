تحاول إسرائيل طوال الفترة الماضية إيجاد بديل للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة، عبر تكوين هيئات مدنية من العشائر، وهو ما واجه رفضاً كبيراً من العائلات الفلسطينية.

وحسب مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين فإن أطرافاً دولية اجتمعت مؤخراً، بتوجيه إسرائيلي مع عائلات فلسطينية بمدينة غزة، لتولي أدوار في إدارة القطاع.

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه المحاولات إلى إزاحة حماس عن حكم غزة، وإعادة نفوذ العائلات في القطاع وبث الفلتان الأمني والنزاعات العائلية، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، كما يرى مراقبون.

وقبيل سيطرة حماس على حكم غزة في 2007 كانت بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير، إضافة إلى امتلاكها أسلحة فردية متنوعة، ما كان يتسبب في خلافات وحالة من الفلتان الأمني، وهو ما نجحت الحركة في القضاء عليه.

وحافظت العائلات خلال السنوات الماضية على هذه الحالة، وشكّل مخاتيرها (أعيانها) لجاناً وتجمعات لإنهاء أي خلافات أو مشاكل مجتمعية بالتنسيق مع الحكومة.

عرض إسرائيلي مرفوض

وصباح أمس الأحد، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.

وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.

وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وأن كل من يشارك في ذلك يعامَل معاملة الاحتلال".

وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن تل أبيب لم تنجح في خطتها آنذاك.

وكان إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد قال، في منشور عبر منصة إكس: "إن أطرافاً دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة القطاع بعد الحرب".

وأضاف: "جميع العائلات التي جرى العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل هذا العرض، على اعتبار أنه مخطط للاحتلال يرمي إلى ضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".

رامي عبده، الأكاديمي والحقوقي الفلسطيني، نشر عبر منصة إكس، قائلا: "عقدت أطراف دولية بتوجيه إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في غزة، كان آخرها في ديوان عائلة شحيبر، في حي الصبرة، لم تجد تلك الأطراف عائلة واحدة توافق على أي طرح يتعلق بأدوار في إدارة غزة".

مؤامرة فاشلة على غزة

وقال مصدر أمني بحماس حسب تقارير عربية: "إن قبول التواصل مع الاحتلال من مخاتير وعشائر للعمل بقطاع غزة خيانة وطنية لن نسمح بها".

وأشار المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه إلى أن "سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، وسنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في القطاع".

وتابع: "لن نسمح بفرض قواعد جديدة، لن نسمح للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل غزة".

ولفت المصدر الأمني إلى أن "المقاومة الضمانة الوحيدة لنا كشعب وبيئة حاضنة، وكل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا في قطاع غزة ستبوء بالفشل ولن نسمح بذلك".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن "الاحتلال يسعى إلى البحث عن بدائل لحركة حماس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح في إدارة شؤون القطاع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من خلال التوجه إلى العشائر الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبله أحد".

وأوضح عطا الله أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تفتيت الوضع الفلسطيني".

وأكد أن قطاع غزة ليس منطقة عشائرية، والأغلبية السكانية لا تنتمي إلى عشائر، وبالتالي فإن هذا الخيار لن يكون ناجحاً في القطاع.

وأضاف أن "الاحتلال يريد عودة الروابط القريبة للقرى التي فشلت في 1978، لأن العشائر والعائلات في القطاع تعتمد على وطنيتها في التعامل، ولن تقبل أي جهة التعامل معها".

ويرى عطا الله أن توجه إسرائيل نحو هذا الخيار يعكس أزمتها وعدم رغبتها في حكم حماس والسلطة.

ولفت إلى فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في إسقاط حماس.

مراكز قوى وطنية

بدوره، قال المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون: "إن إسرائيل تهدف إلى تجاوز أي كيان فلسطيني رسمي، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف خلق الفوضى والفراغ".

وأضاف المدهون: "الاحتلال لا يرغب في تعزيز كيان فلسطيني يربط بين غزة والضفة، لذا يرفض السلطة ولا يرغب في السماح ببقاء حماس، إذ يخشى تكرار عملية طوفان الأقصى".

وتابع: "لن ينجح الاحتلال في تشغيل العائلات والعشائر بسبب رفضها وعدم تجاوبها، وعلينا أن نوضح أن مراكز القوى في غزة لا تقوم على العشائر، بل تعتمد على الفصائل الوطنية".

وفي أحدث مواقفه حول ما يعرف بـ"اليوم التالي في غزة" أعرب نتنياهو عن معارضته جلب السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بعد "القضاء على حماس"، معتبراً ذلك "آخر شيء يجب فعله".

من جانبه، حذّر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في كلمة متلفزة الأحد، من أن إسرائيل "تدير حرباً نفسية ضد شعبنا وتوجد محاولات لدق الأسافين وخلق ونشر الفوضى ولكن كل ذلك سوف يفشل ولن ينجح".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".