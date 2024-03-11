عُقد، الاثنين، اجتماع أمني في العاصمة التركية أنقرة، شارك فيه وزيرا الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأفادت الدفاع التركية في منشور بمنصة إكس بأن الوزير غولر استقبل فيدان وقالن في مبنى الوزارة بأنقرة. وأضافت أنهم عقدوا اجتماعاً ثلاثياً مغلقاً.

ويأتي الاجتماع في ظل قيادة تركيا عمليات أمنية ضد تنظيمات إرهابية شمالي العراق وسوريا، بالتزامن مع عمليات مماثلة داخل البلاد.

والاثنين الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُضي بلاده قدماً في مكافحة الإرهاب ولفت إلى أنها أوشكت على إتمام "الطوق الذي سيؤمّن حدودها مع العراق".

وذكر في خطاب بعد اجتماع حكومي: "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمّن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد حللنا هذه المسألة بشكل دائم".

وشدد على أن تركيا لا تزال مصممة على المضي قدماً في إنشاء حزام أمني بعمق 30-40 كيلومتراً على حدودها مع سوريا.