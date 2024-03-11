سياسة
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أنقرة تشهد اجتماعاً أمنياً لوزيرَي الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات
كشفت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع أمني مغلق بمقر الوزارة بأنقرة بين وزيرَي الدفاع يشار غولر والخارجية هاكان فيدان ومشاركة رئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.
أنقرة تشهد اجتماعاً أمنياً لوزيرَي الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات
اجتماع أمني لوزيرَي الدفاع والخارجية بمشاركة رئيس الاستخبارات في مبنى وزارة الدفاع التركية / صورة: AA
11 مارس 2024

عُقد، الاثنين، اجتماع أمني في العاصمة التركية أنقرة، شارك فيه وزيرا الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

وأفادت الدفاع التركية في منشور بمنصة إكس بأن الوزير غولر استقبل فيدان وقالن في مبنى الوزارة بأنقرة. وأضافت أنهم عقدوا اجتماعاً ثلاثياً مغلقاً.

ويأتي الاجتماع في ظل قيادة تركيا عمليات أمنية ضد تنظيمات إرهابية شمالي العراق وسوريا، بالتزامن مع عمليات مماثلة داخل البلاد.

والاثنين الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُضي بلاده قدماً في مكافحة الإرهاب ولفت إلى أنها أوشكت على إتمام "الطوق الذي سيؤمّن حدودها مع العراق".

وذكر في خطاب بعد اجتماع حكومي: "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمّن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد حللنا هذه المسألة بشكل دائم".

وشدد على أن تركيا لا تزال مصممة على المضي قدماً في إنشاء حزام أمني بعمق 30-40 كيلومتراً على حدودها مع سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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