سياسة
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الحوثي : 3 غارات أمريكية-بريطانية تستهدف مواقع بالحديدة اليمنية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن 3 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مواقع بمحافظة الحديدة غربي البلاد، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 71 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء الحديدة اليمن.
الحوثي : 3 غارات أمريكية-بريطانية تستهدف مواقع بالحديدة اليمنية
تصاعد للأدخنة جراء غارات أمريكية على صنعاء في نهاية فبراير/شباط الماضي / صورة: Reuters
11 مارس 2024

استهدفت 3 غارات أمريكية بريطانية محافظة الحديدة غربي اليمن، الاثنين، حسب ما أعلنت جماعة الحوثي.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر عاجل أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة".

ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى عن الغارات وما إذا نجم عنها خسائر بشرية أو مادية.

جاء ذلك في أعقاب كشف هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغاً عن حادث على بُعد 71 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء الحديدة اليمن.

وقالت الهيئة البريطانية في بيان: "تلقينا بلاغاً عن حادث على بُعد 71 ميلاً بحرياً جنوب غربي الصليف باليمن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد الصليف أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحوي ميناءً بحرياً بالاسم نفسه.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما يقابَل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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