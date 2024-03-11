سياسة
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السودان.. تجدُّد الاشتباكات في أول يوم من رمضان رغم دعوات أممية بالتهدئة
اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمناطق متعددة من العاصمة، موقعة قتلى وجرحى، وسط دعوات أممية تحث على التهدئة في شهر رمضان.
السودان.. تجدُّد الاشتباكات في أول يوم من رمضان رغم دعوات أممية بالتهدئة
تجدد الاشتباكات في السودان رغم دخول شهر رمضان / صورة: Reuters
11 مارس 2024

تجددت الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أول أيام شهر رمضان، رغم الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الأعمال العدائية.

وقال شهود، إن اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم، وأم درمان وبحري غربي وشمالي العاصمة.

وأفاد الشهود بأن الجيش نفذ هجمات على قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم، وفي مناطق شمالي مدينة بحري، كما شهدت مدينة أم درمان اشتباكات بين الطرفين حسب الشهود.

من جانبه، قال الجيش السوداني في بيان، إن قواته بمنطقة الكدرو العسكرية شمالي مدينة بحري، دمرت 7 عربات قتالية وشاحنتي وقود، تابعة للدعم السريع.

وأكد البيان مقتل أفراد الدعم السريع المصاحبة لتلك لمركبات، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قوات الدعم السريع بخصوص بيان الجيش والاشتباكات حتى الساعة 14:15 (ت.غ).

والجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، عبر مشروع قرار قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".

والخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، ورفع صوت السلام.

وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت نحو 13 ألفاً و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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