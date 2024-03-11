سياسة
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الأردن: نفذنا 38 إنزالاً جوياً لمساعدات على غزة و46 أخرى بمشاركة 4 دول
أعلن الجيش الأردني، الاثنين، تنفيذ 7 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة 4 دول، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإنزالات الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 38 إنزالاً جوياً، و46 بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
الأردن: نفذنا 38 إنزالاً جوياً لمساعدات على غزة و46 أخرى بمشاركة 4 دول
الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة بمشاركة 4 دول / صورة: AA
11 مارس 2024

تواصلت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة، وأعلن الجيش الأردني، الاثنين، تنفيذ 7 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا.

وأوضح الجيش في بيان أن الإنزالات شملت عدداً من المواقع شمالي القطاع، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على غزة.

وشاركت في العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، و3 طائرات تابعة لمصر وفرنسا، وبلجيكا، وفق المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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