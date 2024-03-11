سياسة
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بمناسبة رمضان.. وقف الديانة التركي يبدأ توزيع مساعدات في باكستان
بدأ فريق وقف الديانة التركي بباكستان توزيع مساعدات بمناسبة شهر رمضان في مناطق مختلفة بالبلاد، تضمنت 1300 طرد على أن تصل إلى مستحقيها جميعاً خلال 10 أيام.
بمناسبة رمضان.. وقف الديانة التركي يبدأ توزيع مساعدات في باكستان
وقف الديانة التركي يبدأ توزيع مساعدات رمضان في باكستان / صورة: AA
11 مارس 2024

بدء وقف الديانة التركي توزيع طرود غذائية في مدينتَي كراتشي وبادين الباكستانيتين، بمناسبة شهر رمضان.

وبدأ فريق وقف الديانة التركي في باكستان، بالتعاون مع المنظمات المحلية، في توزيع الطرود الغذائية في مناطق مختلفة.

وتحتوي الطرود التي جرى تجهيزها بدعم متبرعين، على مواد غذائية مثل الزيت والطحين والأرز والعدس والتمر.

ومن المقرر إيصال المساعدات إلى المحتاجين في 7 مدن باكستانية، من خلال جهود ستستمر لـ10 أيام.

من جانبه قال محمد طه كوتان، المسؤول عن فريق وقف الديانة التركي بباكستان، إنهم بدؤوا توزيع الطرود الغذائية.

وأشار إلى أنهم وزعوا 1300 طرد في 3 مناطق مختلفة من مدينتي كراتشي وبادين.

وأعرب عن شكره جميع المتبرعين مُهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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