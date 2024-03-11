بدء وقف الديانة التركي توزيع طرود غذائية في مدينتَي كراتشي وبادين الباكستانيتين، بمناسبة شهر رمضان.

وبدأ فريق وقف الديانة التركي في باكستان، بالتعاون مع المنظمات المحلية، في توزيع الطرود الغذائية في مناطق مختلفة.

وتحتوي الطرود التي جرى تجهيزها بدعم متبرعين، على مواد غذائية مثل الزيت والطحين والأرز والعدس والتمر.

ومن المقرر إيصال المساعدات إلى المحتاجين في 7 مدن باكستانية، من خلال جهود ستستمر لـ10 أيام.

من جانبه قال محمد طه كوتان، المسؤول عن فريق وقف الديانة التركي بباكستان، إنهم بدؤوا توزيع الطرود الغذائية.

وأشار إلى أنهم وزعوا 1300 طرد في 3 مناطق مختلفة من مدينتي كراتشي وبادين.

وأعرب عن شكره جميع المتبرعين مُهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان.