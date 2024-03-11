عقد نائب وزير خارجية الجمهورية التركية، السفير بوراك أق تشابار، ونائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، السفيرة ألكسندرا بابادوبولو، الاثنين، اجتماع الحوار السياسي الدوري في أنقرة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك للبناء على المناخ الإيجابي القائم بما يتماشى مع إعلان أثينا الذي وقعه زعيما البلدين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي والدولي.

كما استعرضا الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تركيا في شهر مايو/أيار المقبل.

وقيّم نائبا وزيري الخارجية التركي واليوناني التقدم المحرز حتى الآن في قنوات الحوار الحالية، التي تغطي جميع جوانب العلاقة الثنائية.