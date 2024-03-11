سياسة
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نائبا وزيرَي خارجية تركيا واليونان يبحثان العلاقات وزيارة ميتسوتاكيس لأنقرة
عقد نائب وزير خارجية الجمهورية التركية، السفير بوراك أق تشابار، ونظيرته اليونانية، السفيرة ألكسندرا بابادوبولو، اجتماع الحوار السياسي الدوري في أنقرة، وبحثا العلاقات بين البلدين وترتيبات زيارة رئيس وزراء اليونان المقررة لتركيا في مايو/أيار المقبل.
نائبا وزيرَي خارجية تركيا واليونان يبحثان العلاقات وزيارة ميتسوتاكيس لأنقرة
جانب من لقاء الرئيس التركي ورئيس وزراء اليونان في أثينا ديسمبر/كانون الأول 2023 / صورة: AA
11 مارس 2024

عقد نائب وزير خارجية الجمهورية التركية، السفير بوراك أق تشابار، ونائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، السفيرة ألكسندرا بابادوبولو، الاثنين، اجتماع الحوار السياسي الدوري في أنقرة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك للبناء على المناخ الإيجابي القائم بما يتماشى مع إعلان أثينا الذي وقعه زعيما البلدين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي والدولي.

كما استعرضا الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تركيا في شهر مايو/أيار المقبل.

وقيّم نائبا وزيري الخارجية التركي واليوناني التقدم المحرز حتى الآن في قنوات الحوار الحالية، التي تغطي جميع جوانب العلاقة الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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