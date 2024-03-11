سياسة
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وزيرة الأسرة التركية تدعو الدول الإسلامية للوقوف ضد "الظلم" في فلسطين
دعت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، الدول الإسلامية للوقوف ضد "الظلم" في فلسطين، فيما ناقشت بنيويورك مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء "الإبادة الجماعية والمأساة الإنسانية" بغزة.
وزيرة الأسرة التركية تدعو الدول الإسلامية للوقوف ضد "الظلم" في فلسطين
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش تدعو الدول الإسلامية للوقوف ضد "الظلم" في فلسطين / صورة: AA
11 مارس 2024

طالبت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، الاثنين، الدول الإسلامية بالوقوف ضد "الظلم" في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في فاعلية أقيمت بمقر الأمم المتحدة، على هامش أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

ونُظمت الفاعلية بالتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "تعزيز الأسر من أجل التنمية المستدامة: أفضل الممارسات في حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات".

وقالت غوكطاش: "بينما نواجه أزمات وصراعات مدمرة في أجزاء كثيرة من العالم، وبخاصة في فلسطين، أود تأكيد أن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضافت: "أدعو الدول الإسلامية كافة للوقوف ضد الظلم في فلسطين".

وزيرة المرأة الفلسطينية

وفي سياق متصل، التقت غوكطاش، على هامش أعمال الدورة الـ68 بالأمم المتحدة، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد.

ونوقشت خلال اللقاء الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء "الإبادة الجماعية والمأساة الإنسانية" في غزة بأسرع وقت، وزيادة الرفاهية الاجتماعية لسكان غزة بشكل سريع.

وأكدت غوكطاش أن تركيا ستستمر بالدفاع عن قضية فلسطين العادلة في مختلف المحافل، وتقديم المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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