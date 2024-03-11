أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن القوات البحرية الصينية والروسية والإيرانية تجري مناورات مشتركة في خليج عُمان هذا الأسبوع.

وأفاد بيان نشرته الوزارة على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي بأن الأنشطة العسكرية التي ستجري من الاثنين حتى الجمعة ترمي إلى "الحفاظ المشترك على الأمن البحري الإقليمي".

وأوضح البيان أن "الصين سترسل مدمّرة الصواريخ الموجّهة أورومتشي وفرقاطة الصواريخ الموجّهة لينيي وسفينة الإمداد الشامل دوغبينغو للمشاركة في التدريبات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت الدول الثلاث قد أجرت في مارس/آذار الماضي مناورات مماثلة.

وتتزامن جولة المناورات المشتركة هذا العام مع توترات متصاعدة في المنطقة، مع الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة.

وكشفت وسائل إعلام روسية رسمية عن أن مجموعة سفن تابعة لأسطول البلاد في المحيط الهادئ على رأسها الطراد فارياغ وصلت إلى ميناء جابهار الإيراني الاثنين للمشاركة في المناورات.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن "الجزء العملي من التدريبات سيجرى في مياه خليج عُمان في بحر العرب".

وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف الأساسي من هذه المناورات العمل على ضمان سلامة النشاط الاقتصادي البحري".