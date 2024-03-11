سياسة
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شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الاثنين، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً لمئات الأشخاص أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.
شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة
شهداء وجرحى باستهداف جديد لفلسطينيين ينتظرون مساعدات في غزة / صورة: AA
11 مارس 2024

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً لمئات الأشخاص أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إن عدداً من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي لفلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية.

وأضاف أن الاستهداف كان للفلسطينيين قرب دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.

وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في مدينة غزة.

وأعنف حوادث الاستهداف كانت في 29 فبراير/ شباط الماضي، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم جنوب مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد (مجزرة الطحين)، ما خلَّف 118 قتيلاً و760 جريحاً، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سي ما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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