أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، فجر الثلاثاء، أن قواتهم استهدفت "السفينة الأمريكية بينوكيو" في البحر الأحمر.

وقال سريع في بيان مصور نشره على حسابه في منصة إكس "نفذتِ القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهدافٍ لسفينة (Pinocchio) الأمريكية".

وأضاف المتحدث "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية سوف تتصاعدُ بعون الله تعالى خلالَ شهر رمضانَ، شهر الجهاد، نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني المظلومِ ولإخواننا المجاهدين في قطاع غزة".

وأكد المتحدث العسكري للحوثيين استمرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني إسرائيل في البحرين الأحمر والعربيِّ "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه عدواناً إسرائيلياً مدمراً بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.