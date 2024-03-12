سياسة
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إيطاليا تطلق مبادرة "الغذاء من أجل غزة" بالمشاركة مع الأمم المتحدة
أعلنت إيطاليا عن مبادرة لتنسيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، بالمشاركة مع الأمم المتحدة، وقالت إنه سيُنشأ مكتب تنسيق مفتوح لجميع الجهات التي ترغب في المساهمة.
إيطاليا تطلق مبادرة "الغذاء من أجل غزة" بالمشاركة مع الأمم المتحدة
نازحون فلسطينيون جنوبيّ غزة في انتظار وجبة الإفطار / صورة: AFP
12 مارس 2024

أعلنت إيطاليا الاثنين عن إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة" بالمشاركة مع منظمات تابعة للأمم المتحدة ذات صلة بالأغذية، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مع المدير العامّ لمنظمة الأغذية والزراعة تشو دونيو، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ونائب الأمين العامّ للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خافيير كاستيلانوس، في مبنى وزارة الخارجية في روما.

بعد الاجتماع الرباعي قال تاجاني إنهم يرغبون في تنظيم اجتماع مبادرة "الغذاء من أجل غزة" للحكومة الإيطالية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يهدف إلى تنسيق المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف :"الهدف إطلاق مبادرة تمكّننا من بذل مزيد من الجهد استجابة للوضع الإنساني المأساوي في غزة".

وذكر أنهم قرروا إنشاء مكتب تنسيق فني مفتوح لجميع الجهات الفاعلة التي ترغب في المساهمة.

وأشار تاجاني إلى أنهم سيبلغون دول مجموعة السبع وأعضاء الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفلسطين وحماس من خلال الدول العربية بمبادراتهم.

وفي إشارة إلى المساعدات التي تُسقَط من الجو على غزة، قال تاجاني: "هناك عدد كبير جدّاً من القتلى المدنيين. نحن نحاول مساعدة الفلسطينيين. المساعدات التي تُسقَط من الجو على غزة ليست كافية، ومن الضروري زيادة دخول الشاحنات من معبر رفح، اليوم تمرّ بضع عشرات من الشاحنات، لكن هذا بالتأكيد ليس كافياً".

من جهته أعرب تشو دونيو عن شكره للوزير الإيطالي على هذه المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي في غزة.

وقال تشو: "اليوم أول أيام شهر رمضان. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة السكان المدنيين في غزة الذين يعانون لكنهم يستعدّون للاحتفال بشهر رمضان".

وأسفرت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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