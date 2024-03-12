أعلن الجيش والأمن الأردنيان، فجر الثلاثاء، متابعة التحقيق في العثور على أجزاء طائرة مُسيرة بمحافظة إربد (شمال)، بعد بلاغ عن سماع صوت انفجار، مؤكدين "عدم وقوع أضرار تُذكر".

وذكر بيان لمديرية الأمن الداخلي أن "الفرق المختصة بمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مُسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد منها البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس (الاثنين)، بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأي أضرار تُذكر".

وأكد أنه "فُتح تحقيق لتحديد مصدر المُسيرة وملابسات الحادثة".

وأهاب البيان بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت إلى الواقعة بِصلة والتي بدأ البعض نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق البيان ذاته.

يأتي الإعلان بعد قليل من بيانٍ لفصائل عراقية مسلحة قالت فيه إنها استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب بطائرات مسيّرة.

ولم يشر البيان الذي نشرته ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" إلى تفاصيل إضافية، كما لم يصدر أي تعليق إسرائيلي.