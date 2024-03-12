عرضت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في مقطع فيديو نشرته، الاثنين، راجمتَي صواريخ تحملان وسم "طوفان رمضان".

وحملت الراجمة الأولى ورقة كُتب عليها وسم "طوفان رمضان"، و"راجمة الشهيد عدي التميمي"، ومعركة "طوفان الأقصى"، فيما حملت الأخرى اسم "راجمة الشهيد خيري علقم".

كما رفعت الراجمتان الممتلئتان بالصواريخ، ورقة كُتب عليها تاريخ 7 مارس (آذار) 2024، في إشارة إلى وقت تصوير مقطع الفيديو.

وظهر في المقطع ملثم من مقاتلي الكتائب وهو يقول: "هذه الراجمة في ميزان حسنات الشهيد خيري علقم".

ثم ظهر ملثم آخر وهو يقول: "هذه الراجمة في ميزان الشهيد عدي التميمي".

وأضاف: "لم ننسَ دماء الشهداء وأسرانا وأهلنا في القدس والضفة وأراضي 1948".

وتابع: "لن يشغلنا خوض هذه المعركة عن الانتصار لأرواحكم".

وأردف: "يا من زلزلتم تل أبيب باستشهادكم، ها أنتم اليوم تزلزلونها بعد استشهادكم، فلا نامت أعين الجبناء".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022، استُشهد الفلسطيني عدي التميمي (22 عاماً)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مستوطنة قرب مدينة القدس، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في 8 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، على حاجز شعفاط العسكري مما أسفر عن مقتل المجندة نوعا لازار، وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، نفّذ خيري علقم (21 عاماً)، عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس، أسفرت آنذاك عن مقتل 7 أشخاص واستشهاد منفذ العملية، وإصابة 6 آخرين على الأقل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.