تدرس واشنطن خيار إيصال المساعدات إلى غزة بحراً، مؤكدة أن الطريق البحري لن يكون بديلاً من المساعدات البرية.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن بلاده تدرس خيار الطريق البحري لتقديم مساعدات إضافية لقطاع غزة.

وتابع ميلر: "ذكرنا من قبل أن الطريق البحري لن يكون بديلاً من المساعدات البرية، بل سيساهم فيها، لذلك سنواصل ممارسة الضغط من أجل المساعدات البرية".

وادّعى أن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تحسناً طفيفاً، وأن واشنطن تبذل جهوداً في هذا الإطار.

والأحد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية الجنرال فرانك إس بيسون إلى سواحل غزة وعلى متنها الموادّ اللازمة لبناء ميناء مؤقت.

وأشارت إلى أن السفينة غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في فرجينيا (شرق) متجهة إلى شرقيّ البحر المتوسط ​​في 9 مارس/آذار، بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتزام بلاده تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق ممر بحري.

وفي خطاب "حالة الاتحاد" الجمعة أعلن الرئيس جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقَّت قرب ساحل غزة، مبيناً أن مزيداً من المساعدات الإنسانية سيدخل غزة بحراً عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.