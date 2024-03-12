قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت سفينة أمريكية تدعى "بينوكيو" في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية وحققت "إصابة دقيقة" فيها، في عملية أكدتها القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأفاد المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء الاثنين، بأنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا، نفّذت القوات البحرية (بالجماعة) عملية استهداف لسفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".

وأوضح أنه "جرى استهداف السفينة بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد أن قوات الجماعة ستواصل "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتوعد سريع بأن "العمليات العسكرية للقوات المسلحة سوف تتصاعد خلال شهر رمضان نصرةً ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة".

من جهتها، قالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنه بين الساعة 8:50 صباحاً و12:50 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 11 مارس/آذار الجاري، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية "بينوكيو".

وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لسنغافورة وترفع علم ليبيريا، موضحةً أن الصاروخين لم يصطدما بالسفينة ولم ينتج عن العملية أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

غارات أمريكية-بريطانية في اليمن

في غضون ذلك، أعلنت “سنتكوم” تنفيذها 6 ضربات دمَّرت مركبة مائية غاطسة و18 صاروخاً مضاداً للسفن في مناطق الحوثيين في اليمن.

فيما أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، عن 3 غارات أمريكية-بريطانية جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع عدد غارات اليوم إلى 13.

وذكرت قناة المَسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب عبر تليغرام، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بـ3 غارات منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت "الحوثي" في وقت سابق الاثنين، استهداف محافظة الحديدة بـ10 غارات أمريكية-بريطانية، تركزت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، ومنطقة العرج في مديرية باجل، ومنطقة الطائف في مديرية الدريهمي.

وذكرت قناة المَسيرة أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد السفن الأمريكية-والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.