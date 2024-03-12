سياسة
3 دقيقة قراءة
"الحوثي" تستهدف سفينة في البحر الأحمر عقب ضربات أمريكية-بريطانية
قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت سفينة أمريكية تدعى "بينوكيو" في البحر الأحمر، وحققت "إصابة دقيقة" فيها، وذلك عقب غارات أمريكية-بريطانية جديدة على محافظتي صعدة والحديدة في اليمن.
"الحوثي" تستهدف سفينة في البحر الأحمر عقب ضربات أمريكية-بريطانية
سفينة يونانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر من الحوثيين تصل إلى عدن / صورة: Reuters
12 مارس 2024

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت سفينة أمريكية تدعى "بينوكيو" في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية وحققت "إصابة دقيقة" فيها، في عملية أكدتها القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأفاد المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، مساء الاثنين، بأنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي-البريطاني على بلدنا، نفّذت القوات البحرية (بالجماعة) عملية استهداف لسفينة بينوكيو الأمريكية في البحر الأحمر".

وأوضح أنه "جرى استهداف السفينة بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد أن قوات الجماعة ستواصل "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتوعد سريع بأن "العمليات العسكرية للقوات المسلحة سوف تتصاعد خلال شهر رمضان نصرةً ودعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة".

من جهتها، قالت "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة إكس، إنه بين الساعة 8:50 صباحاً و12:50 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 11 مارس/آذار الجاري، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية "بينوكيو".

وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لسنغافورة وترفع علم ليبيريا، موضحةً أن الصاروخين لم يصطدما بالسفينة ولم ينتج عن العملية أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

غارات أمريكية-بريطانية في اليمن

في غضون ذلك، أعلنت “سنتكوم” تنفيذها 6 ضربات دمَّرت مركبة مائية غاطسة و18 صاروخاً مضاداً للسفن في مناطق الحوثيين في اليمن.

فيما أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، عن 3 غارات أمريكية-بريطانية جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع عدد غارات اليوم إلى 13.

وذكرت قناة المَسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب عبر تليغرام، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بـ3 غارات منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت "الحوثي" في وقت سابق الاثنين، استهداف محافظة الحديدة بـ10 غارات أمريكية-بريطانية، تركزت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، ومنطقة العرج في مديرية باجل، ومنطقة الطائف في مديرية الدريهمي.

وذكرت قناة المَسيرة أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن 5 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعد السفن الأمريكية-والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us