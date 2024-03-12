انطلقت صباح اليوم الثلاثاء سفينة على متنها نحو 200 طن من المساعدات الغذائية من ميناء قبرص، في اتجاه سواحل غزة.

وشوهدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحمل نحو 200 طن من المواد الغذائية.

وتتولى منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، المهمة التي تتحمل الإمارات الجزء الأكبر من تمويلها، في حين تؤدِّي مؤسسة "برواكتيفا أوبن آرمز" الخيرية مهامّ تزويد السفينة.

وأوضحت المنظمة الأمريكية في بيان: "هدفنا إطلاق طريق بحري للقوارب والبوارج المحملة بملايين الوجبات لتواصل الإبحار نحو غزة".

وفي ظل عدم وجود بنية تحتية لميناء، قالت "وورلد سنترال كيتشن" إنها ستُنشئ رصيفاً تتوقف عليه السفينة في غزة بمواد من المباني المدمَّرة والأنقاض.

وأشارت إلى أنها جمعت 500 طن أخرى من المساعدات في قبرص على أن تُرسَل هي الأخرى.

وتدرس واشنطن إنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بحراً.

والأحد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة إكس، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية "الجنرال فرانك إس بيسون" إلى سواحل غزة على متنها الموادّ اللازمة لبناء الميناء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.