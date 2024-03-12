سياسة
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جيش الاحتلال يرصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجولان
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نحو 100 صاروخ أُطلقت من لبنان واستهدفت هضبة الجولان السورية المحتلة وسهل الحولة في الجليل الأعلى، فيما قال جيش الاحتلال إن طائراته الحربية أغارت على ثلاث منصات إطلاق للصواريخ جرى استخدامها من لبنان.
جيش الاحتلال يرصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجولان
نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي وهو يعترض الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان / صورة: AFP
12 مارس 2024

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجولان السورية المحتلة.

ووصفت الإذاعة ما جرى بأنه "قصف عنيف"، وقالت: "أُطلق ما مجموعه نحو 100 صاروخ على الجولان هذا الصباح".

وتابعت: "أُطلقت الصواريخ دون إنذارات، ودون وقوع إصابات أو أضرار".

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية على ثلاث منصات إطلاق القذائف الصاروخيّة التي استُخدمت صباح اليوم في عمليات الإطلاق نحو منطقة هضبة الجولان" دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الاثنين، قُتل شخص وأُصيب 5 آخرون على الأقل، في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بعلبك شمال شرقي لبنان، على بُعد نحو 100 كلم عن الحدود مع إسرائيل.

وقال محافظ بعلبك بشير خضر، في منشور على منصة إكس، إن "محافظة بعلبك-الهرمل تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية، استهدفت دورس وطاريا وشمِسطار".

وأضاف خضر أن "الغارة الإسرائيلية على بلدة دورس استهدفت مصنعاً لزيت الزيتون، وأدّت الى استشهاد شخص".

من جهتها، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعاً غربي بعلبك، بين بلدتَي شمسطار وطاريّا".

وأفاد شهود عيان بسقوط 6 جرحى على الأقل جراء 4 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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