استُشهد عشرات المدنيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق في قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، لليوم 158.

وأفادت مراسلة TRT عربي بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في دير البلح ومدينة حمد شمال خان يونس، وسط استمرار غاراته الجوية على قطاع غزة.

وأشارت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى نتيجة غارات طيران الاحتلال وقصفه المدفعي على مختلف مناطق القطاع.

وذكرت أن طائرات الاحتلال الحربية شنّت ثلاث غارات استهدفت منازل في حي الزيتون جنوب شرقيّ مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 مواطناً.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، ما أدّى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقلّ، نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي.

من جانبها أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء باستشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل المواطنين.

ووسط القطاع شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح ومخيم النصيرات والبريج والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدد من الجرحى.

وشرق خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة بني سهيلا، واستهدفت غارة ثانية وسط المدينة، ما أدَّى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.

وفي بلدة القرارة شماليّ خان يونس، انتُشلت جثامين 11 شهيداً بعد أن دمرت الطائرات الحربية مربعاً سكنياً كاملاً في المنطقة.

وبمدينة رفح استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلاً في حي الجنينة، إضافة إلى قصف المناطق القريبة من مراكز الإيواء وخيام النازحين.

استشهاد لاعب كرة قدم

في غضون ذلك أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الثلاثاء، مقتل نجم المنتخب لكرة القدم الشاطئية محمد بركات الملقب بـ"الأسد"، في غارة إسرائيلية استهدفته في خان يونس جنوب قطاع غزة، الاثنين الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "نجم تلو نجم يرتقي إلى السماء شهيداً، الحركة الرياضية الفلسطينية تستمر في توديع أبنائها وكوادرها، بفعل عقود طويلة من الظلم والاحتلال، الذي لم تسلم من بطشه وقتله واعتداءاته أيٌّ من مكونات وقطاعات الحياة في فلسطين".

وأضاف: "في أول أيام شهر رمضان المبارك أجبرت غارات الاحتلال وقصفه نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية محمد بركات على الاعتزال قسراً (...) بغارة إسرائيلية غادرة استهدفته في خان يونس جنوبيّ قطاع غزة، ارتقى على أثرها شهيداً".

وأشار الاتحاد إلى أن بركات مثّل المنتخب الوطني الأول وخاض بقميصه عدداً من المباريات، إلى جانب مسيرة حافلة برفقة أندية القطاع وأندية عربية أخرى.

قصف تجمعات الجياع

في السياق نفسه ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، المجتمع الدولي لإنقاذ سكان شماليّ القطاع من الجوع والموت ثمناً لوجبة طعام، قائلة إن "قصف تجمعات الجياع أصبح روتيناً يومياً تمارسه إسرائيل".

وأكّدَت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن "المساعدات البرية التي تصل إلى شماليّ قطاع غزة قليلة جدّاً ولا تكفي أحداً"، محذرة من أن يشهد العالم "أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة".

وقالت إن "الجوع سيفتك بكل سكان شمال قطاع غزة" بسبب قلة المساعدات.

وأضافت أن "قصف تجمعات الجياع أصبح روتيناً يومياً يمارسه الاحتلال ويراه المجتمع الدولي على الشاشات، وثمن وجبة من المساعدات القليلة قد يعني الموت المحقق".

وأطلقت صحة غزة في بيانها نداء لإغاثة سكان الشمال: "لا تتركوهم فريسة للجوع والقصف والمرض، الأطباء سيموتون، والتمريض هناك سيموت، وسيشهد العالم أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، عانى سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط حصاراً شديداً جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية، أودت بحياة نحو 27 شخصاً أغلبهم من الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وبجانب الموت جوعاً، لاحق الموت السكان عند بحثهم عن وجبة طعام أو في سبيل الحصول على المساعدات التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى تلك المناطق على فترات متباعدة.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، أطلقت قوات إسرائيلية النار على مئات الفلسطينيين خلال تجمُّعهم جنوبيّ مدينة غزة في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد (مجزرة الطحين)، ما خلّف 118 شهيداً و760 جريحاً، بحسب وزارة الصحة في القطاع، في واحدة من أعنف عمليات الاستهداف التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد سكان القطاع.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوّاً على مناطق شماليّ القطاع، إلا أنها تظلّ غير كافية ولا تسدّ الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".