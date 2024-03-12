سياسة
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CIA: أطفال غزة يموتون جوعاً ووقف إطلاق النار ضروري لإيصال المساعدات
قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية إن الأطفال في قطاع غزة يموتون بسبب الجوع، وأكد أن وقف إطلاق النار ضروري لإيصال المساعدات اللازمة للقطاع.
CIA: أطفال غزة يموتون جوعاً ووقف إطلاق النار ضروري لإيصال المساعدات
أطفال بجنوب غزة في انتظار توزيع الطعام / صورة: AFP
12 مارس 2024

أكد مدير وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع المحاصَر.

جاء ذلك في كلمة لبيرنز حول الوضع في غزة ألقاها خلال الجلسة السنوية المتعلقة بالتهديدات الأمنية العالمية في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، ذكر بيرنز أن الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، وأنهم على وشك الموت جوعاً بسبب عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "من الصعب جدّاً إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية (إلى غزة) ما لم يُتوصَّل إلى وقف لإطلاق النار".

ولفت إلى أن أي اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة أسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يضمن إيصال المساعدات الإنسانية.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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