قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الممر البحري الذي ستشارك فيه بلاده لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، ليس بديلاً عن الممرات البرية.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي من الدوحة، الثلاثاء: "قطر تدعم هذا المقترح وستكون ضمن المساهمين بدخول المساعدات عبر الممر البحري".

وأضاف: لكنّ هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال أن هذا الشكل من إدخال المساعدات سيحل محل الممرات البرية التي ما زلنا ننادي منذ اليوم الأول لهذه الأزمة بضرورة فتحها دون أي قيود".

وفي وقت سابق من صباح اليوم (الثلاثاء)، انطلقت سفينة على متنها نحو 200 طن من المساعدات الغذائية من ميناء لارنكا القبرصي، في اتجاه سواحل غزة.

وفي ردِّه على سؤال حول المستجدات على الصعيد الدبلوماسي، قال الأنصاري إن "جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة والاتصالات القطرية في هذا الإطار مستمرة مع جميع الأطراف".

واستدرك قائلاً: "ما زال يحدونا الأمل أن نصل إلى اتفاق يضمن بداية العمل نحو التهدئة، ولكن الوضع معقَّد بشكل كبير جداً في الوقت الحالي".

وتتوسط قطر ومصر بمساعدةٍ الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأسفرت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.