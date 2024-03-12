قتل شخص وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، جراء غارتين شنتهما مقاتلات إسرائيلية على منطقة البقاع شرقي لبنان.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على مبنى سكني في محلة "ضهر العيرون" على طريق بعلبك-رياق الدولية، ما أدى إلى تدميره وسقوط قتيل و8 جرحى.

وقالت "بعد نحو 5 دقائق، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مزرعة عند أطراف بلدة النبي شيت في بعلبك بمحافظة البقاع شرقي لبنان".

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الضربات الإسرائيلية أوقعت "قتيلاً على الأقل وعشرة جرحى".

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت ضربات على "مقري قيادة لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان"، قال إن الحزب يخزّن داخلهما "وسائل بارزة يستخدمها لتعزيز ترسانة أسلحته".

وأعقب القصف ضربات إسرائيلية ليلاً قرب مدينة بعلبك، قال جيش الاحتلال إنها استهدفت "موقعين" تابعين لـ"القوات الجوية" لحزب الله، "رداً على هجمات جوية شنّها حزب الله في الأيام الأخيرة باتجاه الجولان"، الهضبة السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأسفرت الضربات أمس الاثنين، عن مقتل لبناني وإصابة 6 آخرين بجروح.

وكان حزب الله أعلن صباح اليوم الثلاثاء استهداف مقاتليه "مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".

وقال إن الضربات على المواقع العسكرية جاءت "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك".

يشار إلى أن بعلبك في محافظة البقاع تعد منطقة نفوذ لحزب الله، وتبعد نحو 100 كلم عن الحدود الجنوبية للبنان، إذ استهدفت اليوم للمرة الثالثة منذ بدء التوترات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.