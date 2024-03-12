سياسة
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590 منذ 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده واحتجاز جثته لدى حماس
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جثة أحد جنوده محتجزة لدى حركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكداً ارتفاع عدد قتلاه إلى 590 منذ بدء الحرب، بينهم  249 قتلوا في المعارك البرية بقطاع غزة.
590 منذ 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده واحتجاز جثته لدى حماس
جنود إسرائيليون أثناء عملية عسكرية برية في غزة / صورة: Reuters Archive
12 مارس 2024

قال جيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن جثة أحد جنوده محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد في بيان إنه "جرى إبلاغ عائلة الرقيب إيتاي تشين (19 عاماً) من نتانيا، وهو جندي في الكتيبة 75 بأنه قتل واختطف (جثته) من حماس".

وذكرت هيئة البث العبرية أن "الجندي قتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن جثته محتجزة لدى حركة حماس".

وبذلك، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال على خلفية أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والحرب التي تلته إلى 590 قتيلاً، وفق معطيات جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.

وأوضح جيش الاحتلال أن من بين قتلاه، 249 عسكرياً قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم تصدر حماس تعليقاً علي بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مقتل تشين، لكنها أعلنت في تصريحات متفرقة مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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