سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. هجوم عنصري على مغنية من أصول إفريقية لاحتمال افتتاحها الأولمبياد
تعرّضت المغنية الفرنسية من أصول مالية آية ناكامورا لانتقادات عنصرية بعد طرح احتمالية أن تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أبدى منظمو هذا الحدث الرياضي "صدمةً" بإزاء "الهجمات العنصرية".
فرنسا.. هجوم عنصري على مغنية من أصول إفريقية لاحتمال افتتاحها الأولمبياد
مغنية من أصول مالية تتعرض لانتقادات عنصرية بعد طرح اسمها لافتتاحها أولمبياد باريس / صورة: AFP
12 مارس 2024

وجه اليمين المتطرف في فرنسا انتقادات عنصرية للمغنية الفرنسية من أصول مالية آية ناكامورا التي يُفترض أن تفتتح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في حين أبدى منظمو هذا الحدث الرياضي "صدمةً" بإزاء "الهجمات العنصرية".

وبحسب ما تداولته الصحافة الدولية، الثلاثاء، باتت ناكامورا في مرمى انتقادات عنصرية من أنصار اليمين المتطرف الذين اتهموها بأنها "لا تمثل فرنسا"، رافضين غناءها في فاعلية كهذه.

وعلقت مجموعة Les Natifs اليمينية المتطرفة لافتات في شوارع العاصمة باريس، تعبر عن رفضهم غناء ناكامورا في افتتاحية أولمبياد.

بدورها، أعربت اللجنة المنظمة عن الأولمبياد عن شعورها بـ"الصدمة إزاء الهجمات العنصرية التي تتعرض لها آية ناكامورا".

وأعلنت عن "الدعم الكامل لأكثر الفنانين الفرنسيين شهرة وشعبية على الصعيد العالمي".

أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا، فقالت مخاطبة ناكامورا: "لا بأس، الناس يحبونكِ، لا تقلقي على شيء".

وبحسب استطلاع للرأي نشرته شبكة BFMTV الإعلامية، فإن أكثر من 60% من الفرنسيين يرون أن غناء ناكامورا في افتتاحية أولمبياد باريس "فكرة غير جيدة".

وردّت ناكامورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمةً منتقديها بأنهم "عنصريون". وقالت "بتّ من المواضيع الرئيسية للدولة"، وهذا "ما يزعجكم"، مضيفةً "بماذا أدين لكم".

يُذكر أن ناكامورا البالغة من العمر 28 عاماً، لديها أغانٍ وصل عدد مستمعيها إلى مليار مشترك على موقع يوتيوب فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us