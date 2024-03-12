اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن الطريقة "الوحيدة" لاستعادة التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية إلى غزة تكمن في "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وجاء ذلك في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك "طريقة واحدة فقط لاستعادة التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي عبر هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وأوضحت فون ديرلاين أن المفوضية خصصت في العام الجاري 250 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين، مؤكدة "ضرورة إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين".

وأضافت: "علينا أن نضمن سلامة توزيع المساعدات داخل غزة، وهذا يزيد من أهمية العمل مع الوكالات على الأرض، وهذا هو الحال مع الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".

مساعدات عن طريق البحر

وفي السياق، أعرب متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، الثلاثاء، عن ترحيبه بإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لايركه بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، علق خلاله على إرسال منظمتين دوليتين سفينة تحمل مساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص إلى قطاع غزة عبر البحر.

وأشار لايركه إلى وجود حاجة أيضاً لإيصال المساعدات براً وتسليمها بشكل آمن ومنتظم داخل غزة، التي تحكم إسرائيل حصارها عليها وتتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الأمم المتحدة للممر البحري، أشار لايركه إلى أن الأمم المتحدة دعت في السابق لاستغلال كل الأبواب المتاحة من أجل دخول غزة.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جواً على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".