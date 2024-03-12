سياسة
3 دقيقة قراءة
دعوة أوروبية لهدنة إنسانية بغزة لأجل المساعدات.. وترحيب أممي بوصولها بحراً
دعت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة وجود هدنة إنسانية بغزة، مشيرة إلى أنها كفيلة باستعادة تدفق المساعدات إلى القطاع، بينما رحّب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.
دعوة أوروبية لهدنة إنسانية بغزة لأجل المساعدات.. وترحيب أممي بوصولها بحراً
فلسطينيون ينتظرون طرود المساعدات بغزة / صورة: AA
12 مارس 2024

اعتبرت المفوضية الأوروبية، أن الطريقة "الوحيدة" لاستعادة التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية إلى غزة تكمن في "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وجاء ذلك في كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، وفق بيان للمفوضية الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن هناك "طريقة واحدة فقط لاستعادة التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي عبر هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وأوضحت فون ديرلاين أن المفوضية خصصت في العام الجاري 250 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين، مؤكدة "ضرورة إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين".

وأضافت: "علينا أن نضمن سلامة توزيع المساعدات داخل غزة، وهذا يزيد من أهمية العمل مع الوكالات على الأرض، وهذا هو الحال مع الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".

مساعدات عن طريق البحر

وفي السياق، أعرب متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، الثلاثاء، عن ترحيبه بإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عن طريق البحر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لايركه بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، علق خلاله على إرسال منظمتين دوليتين سفينة تحمل مساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص إلى قطاع غزة عبر البحر.

وأشار لايركه إلى وجود حاجة أيضاً لإيصال المساعدات براً وتسليمها بشكل آمن ومنتظم داخل غزة، التي تحكم إسرائيل حصارها عليها وتتسبب بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الأمم المتحدة للممر البحري، أشار لايركه إلى أن الأمم المتحدة دعت في السابق لاستغلال كل الأبواب المتاحة من أجل دخول غزة.

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السادس، تتفاقم معاناة سكان القطاع ولا سيما مناطق الشمال والوسط، جراء حصار مشدد جعل الغذاء شحيحاً حتى باتوا على حافة مجاعة حقيقية.

وفي محاولة لتدارك الأزمة تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جواً على مناطق شمال القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us