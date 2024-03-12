سياسة
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أردوغان يهنّئ زرداري بانتخابه رئيساً لباكستان ويجدد دعمها بالحرب ضد الإرهاب
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني آصف علي زرداري هنأه خلاله على انتخابه رئيساً للبلاد وجدّد دعم تركيا لباكستان في حربها ضد الإرهاب.
أردوغان يهنّئ زرداري بانتخابه رئيساً لباكستان ويجدد دعمها بالحرب ضد الإرهاب
أردوغان يهنئ نظيره الباكستاني آصف علي زرداري على انتخابه رئيساً للبلاد / صورة: AA Archive
12 مارس 2024

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، الثلاثاء، نظيره الباكستاني آصف علي زرداري على انتخابه رئيساً للبلاد.

وخلال الاتصال أكّد أردوغان تفاؤله بتطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأعرب عن أمله في أن يكون العهد الجديد يصبّ في منفعة باكستان.

في السياق، أعلن الرئيس التركي لنظيره الباكستاني إدانته الهجمات الإرهابية التي وقعت في باكستان خلال فترة الانتخابات العامة الأخيرة.

وأكد أردوغان في الوقت ذاته أن تركيا ستواصل دعم باكستان في حربها ضد الإرهاب.

وانتخب النواب الباكستانيون، السبت، آصف علي زرداري، الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني (يسار وسط) ليصبح الرئيس الرابع عشر للدولة الواقعة جنوبي آسيا، وهو أول سياسي في البلاد يُنتخب للمنصب مرتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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