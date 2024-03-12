سياسة
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سويسرا تقدّم رفعت الأسد للمحاكمة بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في الثمانينيات
سيقدّم مكتب المدعي العام السويسري رفعت الأسد عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعود لفترة الثمانينيات حين كان قائداً عسكرياً في مدينة حماة و"قمع انتفاضة إسلامية".
سويسرا تقدّم رفعت الأسد للمحاكمة بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في الثمانينيات
سويسرا تقدّم رفعت الأسد للمحاكمة بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في الثمانينيات / صورة: AP
12 مارس 2024

أعلن مكتب المدعي العام السويسري، الثلاثاء، أنه سيقدم رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعود لأربعة عقود مضت.

وأوضح المكتب في بيان أن رفعت الأسد (86 عاماً) متهم "بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية" في فبراير/شباط 1982 عندما كان قائداً عسكرياً مسؤولاً عن القوات في مدينة حماة بغرب سوريا.

وكان رفعت الأسد، الذي يصفه منتقدوه بلقب "جزار حماة" بسبب قمعه لانتفاضة في المدينة السورية، يقود القوات المتهمة بقتل الآلاف لقمع انتفاضة إسلامية.

وسبق أن نفى رفعت الأسد مسؤوليته عن عمليات القتل في حماة، فيما أكد محاموه في بيان الثلاثاء أن موكلهم "يصر على إنكار أي تورط له في الأعمال المتهم بارتكابها في هذه الدعوى القضائية".

وتقول لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء السويسري إن الصراع بين القوات المسلحة السورية ومعارضيها الإسلاميين تسبب في مقتل ما بين 3000 و60 ألف شخص في حماة. وكان معظم القتلى من المدنيين.

وعاش رفعت الأسد في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، وقضى معظم تلك الفترة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة الإطاحة بشقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد.

وعاد إلى سوريا في عام 2021، هرباً من السجن في فرنسا، إذ أدين بالاستحواذ على عقارات بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.

وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات اتهام رفعت الأسد بجرائم الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2013 بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم إمكانية تطبيق التقادم القانوني على جرائم الحرب.

وأثبتت الشرطة أن رفعت الأسد كان موجوداً في الأراضي السويسرية عندما بدأ التحقيق. وقدم العديد من الضحايا شكاوى مدنية في إطار الإجراءات الجنائية للمكتب.

ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية السويسري، فإنه في حالة غياب المتهم، يمكن إجراء محاكمة غيابية بشروط معينة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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