استنكر الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، حملة إسرائيل المناهضة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقال إن إطلاق مثل هذه الحملة "عار مخزٍ".

وتطرق هيغينز، في بيان أصدره الثلاثاء بشأن الأوضاع في غزة، إلى تصريحات للمفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، بأن "إسرائيل تنفذ حملة للقضاء على الأونروا".

وأوضح أن "الوضع الذي نشهده الآن في غزة هو وضع لا ينبغي للرأي العام العالمي أن يصرف انتباهه عنه أو يغض الطرف عنه".

وأشار إلى أن "هذه مسألة حياة أو موت، يجب وقف الحصار المفروض على الغذاء والمساعدات فوراً".

وذكر أنه جرى منع المساعدات التي يمكن إيصالها فوراً "بشكل فاضح"، وأنه يجب على المسؤولين عن ذلك تحمل مسؤولية الوفيات التي حدثت.

وانتقد هيغينز قطع بعض الدول الدعم المالي عن الأونروا، مؤكداً أن الدول التي تقطع الدعم يجب أن تأخذ في الحسبان الأطفال الذين يموتون بسبب نقص الأكسجين والأطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية.

وأكد أن على جميع أعضاء الأمم المتحدة أن يأخذوا علماً وأن يشعروا بالقلق إزاء تصريح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بشأن وجود حملة تتعرض لها الوكالة.

وشدد هيغينز على أن إطلاق حملة ضد الأمم المتحدة في هذا الصدد "عارٌ مُخزٍ" تجاه الجهود البطولية لموظفي الوكالة.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه أونروا بينما تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".