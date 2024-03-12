سياسة
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الرئيس أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء بالمجمّع الرئاسي
استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، سفراء عدد من الدول، إذ تسلّم منهم أوراق الاعتماد خلال مراسم أقيمت بالمجمّع الرئاسي.
الرئيس أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء بالمجمّع الرئاسي
الرئيس رجب طيب أردوغان يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول / صورة: AA Archive
12 مارس 2024

تسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول.

جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بالمجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

واستقبل الرئيس التركي سفيرة ألبانيا بليرتا كادزاديج، وتسلّم منها أوراق الاعتماد.

كما قدّم السفير الفلبيني، هنري بنسورتو، أوراق الاعتماد للرئيس التركي في حفل الاستقبال.

واستقبل الرئيس التركي في الموعد الرسمي ذاته سفير اليونان، ثيودوروس فيزاكيس، وتسلم منه أوراق الاعتماد.

وعرف الحفل الرسمي استقبال أردوغان لكل من السفير البوروندي ديداس نتوريكا، والكوري الجنوبي جيونج يوندو، إذ تسلّم منهما كذلك أوراق الاعتماد الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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