تسلّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول.

جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بالمجمّع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

واستقبل الرئيس التركي سفيرة ألبانيا بليرتا كادزاديج، وتسلّم منها أوراق الاعتماد.

كما قدّم السفير الفلبيني، هنري بنسورتو، أوراق الاعتماد للرئيس التركي في حفل الاستقبال.

واستقبل الرئيس التركي في الموعد الرسمي ذاته سفير اليونان، ثيودوروس فيزاكيس، وتسلم منه أوراق الاعتماد.

وعرف الحفل الرسمي استقبال أردوغان لكل من السفير البوروندي ديداس نتوريكا، والكوري الجنوبي جيونج يوندو، إذ تسلّم منهما كذلك أوراق الاعتماد الرسمية.