أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه هاجم أكثر من 4500 هدف لحزب الله، وقتل 300 عنصر، خلال 5 أشهر من المواجهات المستمرة بين الطرفين.

وأفاد في بيان: "على مدار الأشهر الخمسة الأخيرة، هاجمت قوات الجيش بقيادة مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو، أكثر من 1200 هدف جواً وأكثر من 3100 هدف براً التي تتبع لمنظمة حزب الله على الأراضي اللبنانية والسورية".

وأشار إلى أنه "من بين الأهداف التي هوجمت: مستودعات وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية كانت مخصصة لنشاطات حزب الله الهجومية ومقرات قيادة عملياتية كان فيها مسلحون".

وادعى أنه "منذ نشوب الحرب قتلنا أكثر من 300 مسلح بينما أصبنا ما يزيد على 750 مسلحاً بجروح، منهم 5 قادة كبار، كما جرت مهاجمة العشرات من خلايا المسلحين التي وجهت أو أطلقت الصواريخ المضادة للدروع والقذائف الصاروخية باتجاه دولة إسرائيل".

واعتبر جيش الاحتلال أن "الهجمات المكثفة في المنطقة الشمالية تمس بقدرات حزب الله الجوية والبرية وكذلك كبار قادته".

وأكد أنه "يعمل باستمرار على زحزحة قوات حزب الله ومنظوماته عن منطقة جنوب لبنان، وقد شن غارات ملموسة على هذه المنطقة".

من جهته، أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره بمواجهات مع إسرائيل جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 240 وفق بيان الحزب.

كما أعلن عبر منصة تليغرام، في وقت سابق الثلاثاء، قصفه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

"إعلان الحرب على لبنان"

وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الثلاثاء، وزير الدفاع يوآف غالانت إلى إعلان الحرب على لبنان.

وموجهاً حديثه إلى وزير الدفاع، قال بن غفير، عبر منصة إكس: "غالانت، الجيش هو مسؤوليتك، ماذا تنتظر؟ (جرى إطلاق) أكثر من 100 صاروخ على دولة إسرائيل وأنتم تجلسون هادئين".

وأضاف: "لنبدأ بالرد والهجوم والحرب الآن".

ومؤخراً، تصاعدت تهديدات مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية، ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ الثامن من ذلك الشهر؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على الجانبين، أغلبيتهم في لبنان.

بينما خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة بلغت حد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.