رجحت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق هدف الحرب على غزة بالقضاء على "حماس"، مشيرة إلى أن الحركة بإمكانها المقاومة المسلحة لسنوات، بينما حذرت من أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه بات على المحك.

وأشار التقرير السنوي غير السري للاستخبارات الأمريكية إلى ما وصفه بالتحدي الذي يشكله الصراع في قطاع غزة لمن وصفوا بـ"الشركاء العرب الرئيسيين" الذين يواجهون رأياً عاماً معارضاً لإسرائيل والولايات المتحدة بسبب الموت والدمار في القطاع.

وجرى الانتهاء من التقرير الشهر الماضي، لكن رفعت عنه السرية عندما أدلى مسؤولو المخابرات بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ أمس الاثنين.

والتقييم المؤلف من 40 صفحة ويتحدث عن التهديدات العالمية بما فيها المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، تطرق إلى التحديات التي تواجه استمرار نتنياهو في السلطة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة "بدا من غير المعتاد أن تقدم وكالات الاستخبارات الأمريكية تحليلها للتوقعات السياسية لزعيم حليف في وثيقة غير سرية".

وأوضح التقييم وفقاً لما أوردت الصحيفة أن "قدرة نتنياهو على البقاء زعيماً وكذلك ائتلافه الحاكم المكون من أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتطرفة التي اتبعت سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية قد تكون معرضة للخطر".

وأضاف: "لقد تعمقت واتسعت حالة عدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم لدى الجمهور من مستوياتها المرتفعة بالفعل قبل الحرب، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. إن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالاً أمر محتمل".

حماس ستقاوم لسنوات

وأشار التقرير الذي عنون بـ"التقييم السنوي للتهديدات"، وتضمن آراء جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية، إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبة في هزيمة حركة حماس.

وأوضح التقرير أن "من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة متواصلة من حماس لسنوات قادمة، وسوف يكافح الجيش الإسرائيلي من أجل تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، التي تسمح للمتمردين بالاختباء، واستعادة قوتهم، ومفاجأة القوات الإسرائيلية".

وحسب "وول ستريت جورنال"، أدلى قادة وكالات المخابرات الأمريكية، بمن فيهم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هاينز، بشهادتهم بشأن التقرير يوم الاثنين أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

ولم يسأل أعضاء مجلس الشيوخ عن الجزء الذي يغطي مستقبل نتنياهو السياسي خلال الجلسة، التي قاطعها متظاهرون عدة مرات للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بيرنز لأعضاء مجلس الشيوخ إنه يواصل التفاوض، مع نظرائه الإسرائيليين والمصريين والقطريين، على خطة دبلوماسية من 3 أجزاء من شأنها أن تشهد إطلاق سراح محتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع؛ وزيادة في المساعدات الإنسانية.

وقال بيرنز: "سنواصل العمل الجاد في هذا الشأن. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه ضمان النجاح".