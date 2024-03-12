اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بتحويل غزة إلى "مخيم إبادة وأكبر مقبرة للنساء والأطفال"، مضيفاً: "لن يستطيعوا منعي من الصدح بالحقيقة".

وقال أردوغان في كلمة أثناء حضوره برنامج إفطار مع مجموعة من سفراء الدول بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وطوال 17 عاماً واصلت الحصار وحولت القطاع بالفعل إلى سجن مفتوح، ولكن في الأشهر الأخيرة حولت غزة إلى "مخيم إبادة".

وجدد أردوغان استعداد بلاده لتحمل المسؤولية ولعب دور الضامن كي لا تتكرر المجازر في غزة.

وشدد على أن الاستقرار بالمنطقة لن يكون إلا بحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وتأسيس دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

وتابع الرئيس التركي: "نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) وشركاؤه في الجريمة يتهموننا بمعاداة السامية ويعتقدون أنهم يمكن أن يسكتونا بهذا، ولكن لن يستطيع أحد منعنا من الصدح بالحقيقة".

كما أكد أردوغان مواصلة المساعدات التركية إلى غزة طوال رمضان عبر الجهات الرسمية والبلديات والأوقاف والجمعيات.

وقال: نحن في تركيا أرسلنا إلى غزة حتى اليوم أكثر من 40 ألف طن من المساعدات عبر مصر، وأرسلنا مؤخراً عبر الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني سفينة مساعدات وصلت إلى العريش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وفي سياق آخر، شدد الرئيس التركي على أن أنقرة ستواصل مساعيها لأجل السلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن "أي خطط سلام ناقصة فهي غير مُجدية".

وقال: "نواصل في سوريا والعراق وليبيا واليمن جهوداً لتحقيق الاستقرار وإحلال السلام ومكافحة التنظيمات الإرهابية بما فيها غولن وداعش وPKK/YPG".

وأوضح أردوغان: "نكرر أننا لن نسمح أبداً بتأسيس دولة إرهابية على حدودنا الجنوبية، ونطالب حلفاءنا بوقف الدعم الذي يقدمونه للإرهابيين".