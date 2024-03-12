سياسة
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بعد دعوته لرفع "الراية البيضاء".. كييف تتهم البابا بالدفاع عن شرعية القوة
أثارت دعوة بابا الفاتيكان جدلاً واسعاً بدعوته أوكرانيا إلى رفع "الراية البيضاء" والتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، بينما اتهمته كييف بـ"إضفاء الشرعية على حق الأقوى" واستدعت مبعوث الفاتيكان.
بعد دعوته لرفع "الراية البيضاء".. كييف تتهم البابا بالدفاع عن شرعية القوة
البابا فرنسيس يثير جدلاً واسعاً بدعوته أوكرانيا إلى رفع "الراية البيضاء" / صورة: AFP
12 مارس 2024

أحدثت دعوة البابا فرنسيس أوكرانيا إلى رفع "الراية البيضاء" والتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين جدلاً واسعاً.

وبثت قناة التلفزيون السويسري "R T S" السبت مقابلة مع البابا فرنسيس (87 عاماً) دعا خلالها أوكرانيا إلى "رفع الراية البيضاء والتفاوض" من أجل إنهاء الحرب "قبل أن تتفاقم الأمور".

وأثارت هذه الدعوة غضب كييف التي اتهمته بـ"إضفاء الشرعية على حق الأقوى" وذهبت إلى حدّ استدعاء مبعوث الفاتيكان.

كما أثارت تصريحات البابا انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت حسابات مؤيدة لأوكرانيا تمثله بوجه فلاديمير بوتين أو ملوناً بألوان العلم الروسي.

وقال مصدر في الفاتيكان طالباً عدم كشف هويته إن "العبارة المؤسفة هي الراية البيضاء وهي مرادف للاستسلام". وأضاف أن ذلك "شكل مفاجأة لكثير من الناس".

وسعى الفاتيكان إلى تصحيح الوضع عبر الإصرار على أن عبارة "الراية البيضاء" في دعوة البابا تعني "وقف الأعمال العدائية" وليس الاستسلام. وتدخل بيترو بارولين وزير الخارجية والرجل الثاني في الفاتيكان، بنفسه لمحاولة إخماد الحريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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