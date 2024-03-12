أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية تركية، فقد تناول الوزيران خلال الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة ومستجدات الأوضاع الإنسانية في القطاع بما فيها سبل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما ناقش وزير الخارجية التركي مع نظيره القطري إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.

وحلّ شهر رمضان، الاثنين، وسط حرب إسرائيلية مدمرة تشنها تل أبيب على قطاع غزة وسط وساطة مصرية-قطرية-أمريكية لإقرار هدنة ثانية بالقطاع.

وسبق أن أقر الوسطاء ذاتهم هدنة أولى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استمرت نحو أسبوع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".